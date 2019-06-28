Саленко — о переходе Черышева в «Валенсию»: вернуться в Россию он всегда успеет

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко высказался о переходе полузащитника Дениса Черышева в «Валенсию». Напомним, ранее «Вильярреал» согласился продать Черышева «Валенсии» за € 5 млн.
«Денис набрался опыта, выступая за «Вильярреал». В его трансфере больше всех заинтересован тренер, а это самое главное. Сейчас тот самый этап в его жизни, чтобы показать себя.
Сложности, с которыми он может столкнуться, — закрепление в основе. В Испании с этим полегче. Сейчас у него как раз отпускной сезон, который необходим для отдыха и восстановления. А потом нужно будет плавно входить в сезон. Железное место в основе зависит от его состояния. Дениса могут использовать на разных позициях. Главное, чтобы не было травм.
Если говорить о сумме трансфера, то президенты «Валенсии» и «Вильярреала» общаются между собой, имеют общие дела. Можно сказать, что это дружеский подход. Здесь не стоит заострять внимание на каких-то суммах. Контракт у него приблизительно такой же.
Что касается возвращения в Россию, то сейчас — нет. Денис уже привык жить в Испании, хочет что-то доказать себе в «Валенсии». А вернуться всегда успеет», — сказал Саленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 28 июня 2019
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