«Атлетико» договорился о трансфере защитника Лоди, которым интересовался «Зенит»
«Атлетико» на официальном сайте объявил о предварительной договорённости с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди.
Как сообщает пресс-служба испанского клуба, «Атлетико» достиг соглашения как с клубом, так и с игроком. В ближайшее время клубы планируют оформить все необходимые для трансфера документы.
Ранее сообщалось, что в услугах Лоди заинтересован «Зенит». Петербургский клуб предлагал «Атлетико Паранаэнсе» € 20 млн за 21-летнего защитника, однако бразильский клуб отказался от заключения сделки.
Лоди является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах бразильского национального чемпионата, в которых результативными действиями не отметился.
«Атлетико Паранаэнсе» отказал «Зениту» в трансфере защитника Лоди за € 20 млн
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