Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу
В Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» состоялся матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019 Аргентина — Венесуэла. Победу со счётом 2:0 одержали аргентинские футболисты.
Автором первого мяча стал нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, отличившийся на 10-й минуте после передачи форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В середине второго тайма преимущество Аргентины увеличил полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией. Национальная команда Венесуэлы покинула турнир.
Завтра, 29 июня, определятся ещё два участника полуфинала Кубка Америки: Колумбия сыграет с Чили (начало — в 2:00 мск), а Уругвай встретится с Перу (начало — в 22:00 мск).
Кубок Америки. 1/4 финала
28 июня 2019, пятница. 22:00 МСК
Венесуэла
0 : 2
Аргентина
0:1 – Мартинес – 10, 0:2 – Ло Чельсо – 74
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