«Витесс» Слуцкого приобрёл защитника «Виктории Пльзень» Гаека

«Витесс» на официальном сайте клуба объявил о переходе защитника пльзеньской «Виктории» Томаша Гаека. Контракт 27-летнего футболиста с нидерландским клубом рассчитан на 3 года.



«Я очень доволен этим переходом. В „Витессе“ превосходные условия. Я вижу, что клуб полон амбиций. Не могу дождаться, чтобы присоединиться к команде», — отметил Гаек.



В минувшем сезоне Гаек выступал на правах аренды в составе чешского клуба «Болеслав». Защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Чехии и отметился одной результативной передачей.



«Витесс» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов по итогам сезона-2018/19. Напомним, главным тренером голландской команды является российский специалист Леонид Слуцкий.

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