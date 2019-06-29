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«Витесс» Слуцкого приобрёл защитника «Виктории Пльзень» Гаека

«Витесс» Слуцкого приобрёл защитника «Виктории Пльзень» Гаека
Футбол / Прочие турниры 0

«Витесс» на официальном сайте клуба объявил о переходе защитника пльзеньской «Виктории» Томаша Гаека. Контракт 27-летнего футболиста с нидерландским клубом рассчитан на 3 года.

«Я очень доволен этим переходом. В „Витессе“ превосходные условия. Я вижу, что клуб полон амбиций. Не могу дождаться, чтобы присоединиться к команде», — отметил Гаек.

В минувшем сезоне Гаек выступал на правах аренды в составе чешского клуба «Болеслав». Защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Чехии и отметился одной результативной передачей.

«Витесс» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов по итогам сезона-2018/19. Напомним, главным тренером голландской команды является российский специалист Леонид Слуцкий.

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