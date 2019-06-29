Венгер может вернуться к тренерской деятельности и возглавить «Ниццу»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить «Ниццу», сообщает France Football. По информации источника, руководство клуба ведет переговоры с 69-летним специалистом и планирует предложить ему контракт.



Ранее Венгер на протяжении 22 лет возглавлял «Арсенал». Под его руководством лондонский клуб три раза выигрывал чемпионат Англии, играл в финале Лиги чемпионов, а также семь раз становился обладателем Кубка Англии.



Стоит отметить, что сейчас «Ниццу» тренирует экс-игрок «Арсенала» Патрик Виейра. Он выступал под началом Венгера с 1996 по 2005 год. Виейра называют в числе претендентов на пост тренера английского «Ньюкасла», который расстался с Рафаэлем Бенитесом, не договорившись о продлении контракта.