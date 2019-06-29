«Челси» готов продать Зума «Эвертону» за € 33,5 млн

Руководство «Эвертона» хочет приобрести центрального защитника «Челси» и сборной Франции Курта Зума, который на правах аренды провёл в команде сезон-2018/19. Как сообщает BBC, лондонский клуб готов расстаться с 24-летним французом за 33,5 млн евро.

Контракт Зума с «Челси» рассчитан до 30 июня 2023 года. Учитывая возможный запрет УЕФА на регистрацию футболистов, уход защитника Гари Кэхилла и травму игрока обороны Антонио Рюдигера, лондонцы имеют желание сохранить защитника в своём составе.

В минувшем сезоне Зума забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 32 матчах английской Премьер-лиги. В Кубке английской лиги и Кубке страны защитник провёл по две встречи, но ни голами, ни результативными передачами не отметился.