Артуро Видаль признан лучшим игроком матча Колумбия — Чили

В Сан-Паулу на стадионе «Арена Сан-Паулу — Коринтианс» состоялся третий матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019 между сборными Колумбии и Чили. Встречу обслуживал аргентинский арбитр Нестор Питана. Игра завершилась победой чилийцев по пенальти.

Лучшим игроком матча признан полузащитник сборной Чили Артуро Видаль. 32-летний футболист во втором тайме отметился голом, который отменили после просмотра VAR. Кроме того, Артуро уверенно реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.



Обыграв Колумбию, национальная команда Чили стала третьим полуфиналистом Кубка Америки вслед за сборными Бразилии и Аргентины. Следующим соперником чилийцев станет победитель пары Уругвай — Перу. Полуфинальная стадия турнира стартует 3 июля.