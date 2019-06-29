Артуро Видаль признан лучшим игроком матча Колумбия — Чили
В Сан-Паулу на стадионе «Арена Сан-Паулу — Коринтианс» состоялся третий матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019 между сборными Колумбии и Чили. Встречу обслуживал аргентинский арбитр Нестор Питана. Игра завершилась победой чилийцев по пенальти.
Лучшим игроком матча признан полузащитник сборной Чили Артуро Видаль. 32-летний футболист во втором тайме отметился голом, который отменили после просмотра VAR. Кроме того, Артуро уверенно реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.
Обыграв Колумбию, национальная команда Чили стала третьим полуфиналистом Кубка Америки вслед за сборными Бразилии и Аргентины. Следующим соперником чилийцев станет победитель пары Уругвай — Перу. Полуфинальная стадия турнира стартует 3 июля.
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти и вышла в 1/2 финала Кубка Америки
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