Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Голубь прервал проход сборной Аргентины по флангу

Голубь прервал проход сборной Аргентины по флангу
Футбол / Прочие турниры 0

В полуфинальном матче Кубка Америки Венесуэла — Аргентина (0:2) произошёл забавный эпизод.

На 3-й минуте встречи полузащитник аргентинцев Родриго де Пауль пытался пройти по флангу, но мяч попал в сидящего на газоне голубя, после чего выкатился за пределы поля. В этом эпизоде также был фол со стороны венесуэльца. В результате инцидента птица не пострадала.

В 1/2 финала Кубка Америки Аргентина сыграет со сборной Бразилии, которая обыграла Парагвай (0:0 ДВ, 4:3 по пенальти).

Матч Бразилия — Аргентина состоится в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» 3 июля. Начало встречи запланировано на 3:30 мск.

Напомним, Бразилия, набрав семь очков в трёх встречах, финишировала на первом месте группы A. Аргентина (4) вышла в плей-офф турнира со второго места группы B.

Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем сборной
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент