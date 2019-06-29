Голубь прервал проход сборной Аргентины по флангу

В полуфинальном матче Кубка Америки Венесуэла — Аргентина (0:2) произошёл забавный эпизод.
На 3-й минуте встречи полузащитник аргентинцев Родриго де Пауль пытался пройти по флангу, но мяч попал в сидящего на газоне голубя, после чего выкатился за пределы поля. В этом эпизоде также был фол со стороны венесуэльца. В результате инцидента птица не пострадала.
В 1/2 финала Кубка Америки Аргентина сыграет со сборной Бразилии, которая обыграла Парагвай (0:0 ДВ, 4:3 по пенальти).
Матч Бразилия — Аргентина состоится в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» 3 июля. Начало встречи запланировано на 3:30 мск.
Напомним, Бразилия, набрав семь очков в трёх встречах, финишировала на первом месте группы A. Аргентина (4) вышла в плей-офф турнира со второго места группы B.
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