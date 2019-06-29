Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем сборной
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел гимн своей страны перед матчем 1/4 финала против Венесуэлы (2:0).
32-летний аргентинец пел гимн на поле впервые с момента начала выступлений за национальную команду.
Четыре года назад Месси заявил, что никогда не пел и не будет петь гимн Аргентины перед матчами.
«Меня злят люди, которые критикуют за все, совершенно не думая, даже за то, что я пою гимн страны. Я не пою и не буду это делать перед матчами. Мне не нужно его петь его, чтобы прочувствовать важность момента.
Мой приоритет – выиграть трофей со сборной», – сказал Месси в декабре 2015 года в преддверии Кубка Америки-2016. Перед этим турниром сборная Аргентины уступила в двух финалах подряд — на ЧМ-2014 и Кубке Америки-2015.
- 29 июня 2019
-
02:43
-
02:20
-
02:00
-
01:40
-
01:06
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:37
-
00:28
-
00:15
-
00:06
-
00:01
- 28 июня 2019
-
23:57
-
23:36
-
23:28
-
22:52
-
22:36
-
22:34
-
22:14
-
22:14
-
21:58
-
21:30
-
21:24
-
21:17
-
21:02
-
20:42
-
20:37
-
20:13
-
19:59
-
19:47
-
19:44
-
19:21
-
19:13
-
19:00
Партнерский контент