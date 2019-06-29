Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем сборной

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел гимн своей страны перед матчем 1/4 финала против Венесуэлы (2:0).



32-летний аргентинец пел гимн на поле впервые с момента начала выступлений за национальную команду.

Четыре года назад Месси заявил, что никогда не пел и не будет петь гимн Аргентины перед матчами.

«Меня злят люди, которые критикуют за все, совершенно не думая, даже за то, что я пою гимн страны. Я не пою и не буду это делать перед матчами. Мне не нужно его петь его, чтобы прочувствовать важность момента.



Мой приоритет – выиграть трофей со сборной», – сказал Месси в декабре 2015 года в преддверии Кубка Америки-2016. Перед этим турниром сборная Аргентины уступила в двух финалах подряд — на ЧМ-2014 и Кубке Америки-2015.