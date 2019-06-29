Липпи: может быть, приятнее смотреть, как играет Месси, но Роналду уникален
Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи поделился мнением о сравнениях Лионеля Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).
«Может быть, приятнее смотреть, как играет Месси, но Роналду уникален, потому что может забивать в любом положении: в акробатических прыжках, головой, ударами с дальних дистанций… В любом случае, они оба великие чемпионы», — приводит слова Липпи O Jogo.
Месси всю карьеру провёл в «Барселоне». В 687 играх за каталонский клуб забил 603 мяча. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории сине-гранатовых. Роналду большую часть карьеры провёл в «Реале». За «Королевский клуб» сыграл 438 матчей и забил 450 мячей. Португалец является лучшим бомбардиром в истории «сливочных».
Липпи: де Лигт может стать лучшим трансфером «Ювентуса»
- 29 июня 2019
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