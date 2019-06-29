Фалькао может перейти в «Майами» в 2020 году

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао в 2020 году может перейти в футбольный клуб «Интер» из Майами, совладельцем которого является бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бэкхем. 33-летний колумбиец хочет завершить карьеру в MLS, сообщает The Sun.

Действующий контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до 30 июня 2020 года. Ранее форвард выступал за лондонский «Челси», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Атлетико», «Порту», аргентинский «Ривер Плейт» и колумбийский клуб «Лансерос Бояка».

В минувшем сезоне Радамель помог «Монако» в 39 матчах во всех турнирах. Он записал в актив 16 голов и 2 результативные передачи.

«Интер» начнёт выступать в MLS со следующего сезона, старт которого запланирован на март 2020 года.