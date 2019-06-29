Шаронов поделился мнением о новичках «Рубина»

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением о новичках команды Алексее Сутормине, Силвие Бегиче и Зурико Давиташвили.



«В первую очередь это командные игроки, что очень важно. Сутормин — игрок с большим потенциалом, который может сыграть на любом фланге атаки. Давиаташвили обладает хорошей техникой для работы на маленьких пространствах. Эти два игрока — хорошие усиление для нашей атаки. Бегич обладает всеми качествами, чтобы укрепить наш центр защиты, плюс знает наш чемпионат», — приводит слова Шаронова официальный сайт «Рубина».



Казанский «Рубин» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом страны стал «Зенит».

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