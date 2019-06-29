Ликование «Шеффилда» после 9 голов и объятия с фаном. Фото с матча с «Казанкой»

29 июня в Москве на стадионе «Сапсан-Арена» в товарищеском матче «Казанка» разгромила «Шеффилд». Встреча завершилась со счётом 9:1.
В составе «Казанки» по дублю оформили полузащитник Николай Титков и нападающий Михаил Агеев, ещё по одному мячу в ворота английского клуба отправили хавбеки Виктор Демьянов и Никита Глушков, защитники Николай Поярков и Никита Жёлтиков, а также форвард Егор Карев. Автором единственного гола «Шеффилда» стал защитник Стюарт Лудлем.
Для «Шеффилда» матч с «железнодорожниками» стал последним в турне по России. Ранее старейший клуб в мире из ныне существующих сыграл с ФК КФ из Санкт-Петербурга (1:2), московским «Чертаново» (0:7) и столичным «Торпедо» (0:5).
Лучшие кадры с матча «Казанка» — «Шеффилд» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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