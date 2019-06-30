Жена Риксена: Фернандо не падает духом

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, заявила, что её муж не падает духом.

«Нет, духом он не падает. Иногда положишь рядом с ним что-то, а он говорит: «Ты не переживай, я не возьму».

Или говорю ему: «Фернандо, я пойду в душ». А он в ответ сообщает: «Знаешь, а я лучше полежу», – приводит слова Вероники BBC.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. О своём диагнозе он объявил в 2013 году. Боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни 42-летний экс-футболист прикован к постели и потерял способность разговаривать.

С сине-бело-голубыми он успел завоевать четыре трофея, став чемпионом России и выиграв Суперкубок страны, а также став обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.