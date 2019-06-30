Вице-президент «МЮ»: хотим заполучить ещё больше захватывающих игроков

Исполнительный вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о трансферных планах клуба.

«Несмотря на раздутость трансферного рынка и постоянные спекуляции, которые могут вводить в заблуждение, наша команда по подбору игроков совместно с главным тренером продолжает спокойно работать за кулисами. Хотим заполучить других захватывающих футболистов, которые соответствуют долгосрочной стратегии клуба», — цитирует Вудворда Sky Sports.

В это летнее трансферное окно «МЮ» уже купил левого вингера Дэниела Джеймса и правого защитника Аарона Ван-Биссаку. По информации СМИ, теперь «красные дьяволы» сосредоточатся на трансферах хавбеков Бруну Фернандеша, выступающего за лиссабонский «Спортинг», и Шона Лонгстаффа, представляющего «Ньюкасл Юнайтед».