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Вице-президент «МЮ»: хотим заполучить ещё больше захватывающих игроков

Вице-президент «МЮ»: хотим заполучить ещё больше захватывающих игроков
Футбол / Англия 0

Исполнительный вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о трансферных планах клуба.

«Несмотря на раздутость трансферного рынка и постоянные спекуляции, которые могут вводить в заблуждение, наша команда по подбору игроков совместно с главным тренером продолжает спокойно работать за кулисами. Хотим заполучить других захватывающих футболистов, которые соответствуют долгосрочной стратегии клуба», — цитирует Вудворда Sky Sports.

В это летнее трансферное окно «МЮ» уже купил левого вингера Дэниела Джеймса и правого защитника Аарона Ван-Биссаку. По информации СМИ, теперь «красные дьяволы» сосредоточатся на трансферах хавбеков Бруну Фернандеша, выступающего за лиссабонский «Спортинг», и Шона Лонгстаффа, представляющего «Ньюкасл Юнайтед».

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