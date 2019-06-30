Неймар поддержал Луиса Суареса после незабитого пенальти на Кубке Америки
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар поддержал форварда «Барселоны» и национальной команды Уругвая Луиса Суареса, который не реализовал 11-метровый удар в серии пенальти после основного времени встречи 1/4 финала Кубка Америки с Перу.
«Поднимайся, большой брат. Я люблю тебя, друг», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».
Сборная Перу выиграла серию пенальти со счётом 5:4. Промах Суареса оказался единственным.
Перуанские футболисты в полуфинале Кубка Америки сыграют с Чили. В другой встрече 1/2 финала встретятся национальные команды Бразилии и Аргентины.
Неймар и Суарес ранее вместе выступали за «Барселону». По информации СМИ, руководство каталонского клуба сейчас ведёт переговоры с «ПСЖ» о возвращении бразильца.
Суарес: поражение сборной Уругвая от Перу несправедливо
Суарес впервые с 2016 года не смог реализовать пенальти
- 30 июня 2019
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