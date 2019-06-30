Суарес: поражение сборной Уругвая от Перу несправедливо

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Перу (0:0, по пенальти — 4:5). 32-летний форвард стал автором единственного промаха в серии послематчевых пенальти.

«Уругвай проиграл по пенальти, это несправедливо. Мы играли лучше, и у нас было много моментов, которые не реализовали. Я привык сталкиваться с трудными ситуациями. Со мной это происходит не в первый раз, но нужно поднять голову и идти дальше. Партнёры поддержали меня в трудный момент. Когда ты расстроен, тебе трудно, но чтобы встать и идти дальше, нужна поддержка.

Критика — это норма не только для меня, но и для команды, тренера. У нас есть игроки высокого качества, мы будем продолжать расти», — приводит слова Суареса Futbol.com.uy.

Национальная команда Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Чили. В другом матче 1/2 финала встретятся национальные команды Аргентины и Бразилии.