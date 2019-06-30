Суарес: поражение сборной Уругвая от Перу несправедливо

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Перу (0:0, по пенальти — 4:5). 32-летний форвард стал автором единственного промаха в серии послематчевых пенальти.
«Уругвай проиграл по пенальти, это несправедливо. Мы играли лучше, и у нас было много моментов, которые не реализовали. Я привык сталкиваться с трудными ситуациями. Со мной это происходит не в первый раз, но нужно поднять голову и идти дальше. Партнёры поддержали меня в трудный момент. Когда ты расстроен, тебе трудно, но чтобы встать и идти дальше, нужна поддержка.
Критика — это норма не только для меня, но и для команды, тренера. У нас есть игроки высокого качества, мы будем продолжать расти», — приводит слова Суареса Futbol.com.uy.
Национальная команда Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Чили. В другом матче 1/2 финала встретятся национальные команды Аргентины и Бразилии.
- 30 июня 2019
-
04:00
-
03:54
-
02:55
-
02:45
-
01:59
-
01:52
-
01:26
-
01:12
-
00:51
-
00:50
-
00:22
-
00:19
-
00:10
-
00:06
- 29 июня 2019
-
23:46
-
23:37
-
23:21
-
23:09
-
23:05
-
22:55
-
22:49
-
22:16
-
22:11
-
22:01
-
21:55
-
21:48
-
21:43
-
21:39
-
21:24
-
21:12
-
20:48
-
20:38
-
20:26
-
20:11
-
20:06