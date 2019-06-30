Хавбек сборной Колумбии Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»

Полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас сказал, что, скорее всего, покинет клуб в это трансферное окно. 22-летний игрок также подтвердил, что получил предложение от «Зенита» и «Порту».
«Ещё ничего не решено. У меня есть два предложения. Сохраняю спокойствие. Скорее всего, я не буду игроком «Атлетико Хуниор» во второй половине сезона.
Вильмар Барриос сказал, что «Зенит» — очень хороший клуб, что мне здорово поможет там наличие партнёра по национальной команде. Но я спокоен, надеюсь принять лучшее решение.
«Порту»? Разговаривал с тренером и некоторыми игроками, выступавшими там. Они говорили, что это хороший клуб для перехода», — приводит слова Диаса Zona Cero.
В нынешнем сезоне Луис в составе «Атлетико Хуниор» забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах.
- 30 июня 2019
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