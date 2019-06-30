Глушаков: ура! Нашёл работу

Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков поделился радостью от перехода в грозненский клуб.



32-летний футболист опубликовал в своём «твиттере» знаменитый мем с актёром Робертом Дауни-младшим, на который добавил следующую подпись: «Урааа!!! Нашёл работу».



Напомним, после расторжения контракта со «Спартаком» Глушаков разместил в социальной сети изображение, на котором написано «Ищу работу».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но ни забитыми мячами, ни результативными передачами не отметился.



До перехода в стан красно-белых российский хавбек защищал цвета иркутской «Звезды», СКА из Ростова-на-Дону, а также столичных «Локомотива» и «Ники».