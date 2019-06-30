Глушаков: ура! Нашёл работу

Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков поделился радостью от перехода в грозненский клуб.
32-летний футболист опубликовал в своём «твиттере» знаменитый мем с актёром Робертом Дауни-младшим, на который добавил следующую подпись: «Урааа!!! Нашёл работу».
Напомним, после расторжения контракта со «Спартаком» Глушаков разместил в социальной сети изображение, на котором написано «Ищу работу».
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но ни забитыми мячами, ни результативными передачами не отметился.
До перехода в стан красно-белых российский хавбек защищал цвета иркутской «Звезды», СКА из Ростова-на-Дону, а также столичных «Локомотива» и «Ники».
- 30 июня 2019
-
18:15
-
17:57
-
17:52
-
17:41
-
17:33
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
16:55
-
16:43
-
16:26
-
16:17
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:49
-
15:34
-
15:16
-
14:51
-
14:40
-
14:31
-
14:10
-
14:08
-
13:53
-
13:51
-
13:21
-
13:08
-
12:47
-
12:46
-
12:20
-
12:10
-
11:56
-
11:45
-
11:34