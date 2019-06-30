Хендерсон сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов с «Ливерпулем»
Капитан «Ливерпуля» полузащитник Джордан Хендерсон решил отметить победу в минувшем розыгрыше Лиге чемпионов.
29-летний футболист сделал себе на ноге татуировку в виде трофея главного еврокубкового турнира, а ниже разместил дату триумфа мерсисайдцев – 1 июня 2019 года.
Фото татуировки Хендерсона доступно в «твиттере» ESPN.
Напомним, «Ливерпуль» в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов занял второе место в группе с «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвеной Звездой», после чего в плей-офф оказался сильнее «Баварии» (0:0 и 3:1), «Порту» (2:0 и 4:1) и «Барселоны» (0:3 и 4:0). В решающем матче красные со счётом 2:0 победили другую английскую команду – «Тоттенхэм Хотспур». С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».
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- 30 июня 2019
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