Хендерсон сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов с «Ливерпулем»

Капитан «Ливерпуля» полузащитник Джордан Хендерсон решил отметить победу в минувшем розыгрыше Лиге чемпионов.



29-летний футболист сделал себе на ноге татуировку в виде трофея главного еврокубкового турнира, а ниже разместил дату триумфа мерсисайдцев – 1 июня 2019 года.

Фото татуировки Хендерсона доступно в «твиттере» ESPN.



Напомним, «Ливерпуль» в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов занял второе место в группе с «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвеной Звездой», после чего в плей-офф оказался сильнее «Баварии» (0:0 и 3:1), «Порту» (2:0 и 4:1) и «Барселоны» (0:3 и 4:0). В решающем матче красные со счётом 2:0 победили другую английскую команду – «Тоттенхэм Хотспур». С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».