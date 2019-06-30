«Ювентус» объявил о прибытии Рабьо в Турин
«Ювентус» в своём официальном «твиттере» объявил о прибытии полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо в Турин.
Ранее стало известно, что завтра, 1 июля, 24-летний футболист пройдёт медицинское обследование в Турине. Если осмотр пройдёт успешно, то после него хавбек сможет заключить с итальянским клубом соглашение на четыре года.
Напомним, соглашение Рабьо с «ПСЖ», воспитанником которого он является, истекает сегодня, 30 июня. Адриен ранее несколько раз отказался продлевать контракт, в связи с чем был отстранён от работы с основой парижан. Помимо «Ювентуса» в услугах француза были заинтересованы другие европейские топ-клубы, среди которых «Барселона», «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур» и другие.
- 30 июня 2019
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