Сутормин — о переходе в «Рубин»: оказался там, где был нужнее

Новичок «Рубина» полузащитник Алексей Сутормин рассказал об адаптации в новой команде, а также объяснил, почему выбрал клуб из Казани.
«Хорошо всё, хорошая команда и коллектив. Адаптация проходит, надеюсь, она пройдёт как можно быстрее и к сезону подойдём в полной боевой готовности.
Почему выбрал «Рубин»? Просто я оказался там, где был нужнее, наверное. И где во мне были заинтересованы: тренеры, руководители и сам клуб. Тут больше нечего комментировать. Я оказался в «Рубине», чему очень счастлив», — приводит слова Сутормина «Спорт Бизнес Online».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Сутормин станет игроком «Рубина» 29 июня. Интерес к хавбеку также проявлял «Зенит», воспитанником которого он является.
В минувшем сезоне 25-летний полузащитник в составе «Оренбурга» принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и одну результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек.
- 30 июня 2019
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