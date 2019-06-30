Ребич близок к переходу в «Атлетико» за € 40 млн

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Анте Ребич может перебраться в Испанию в летнее трансферное окно.
Как сообщает AS со ссылкой на Sky Austria, 25-летний футболист близок к переходу в мадридский «Атлетико». В настоящий момент клубы ведут переговоры, которые находятся на продвинутой стадии и близки к завершению. Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн.
Ребич начал карьеру в 2011 году в составе «Сплита», после чего в 2013 году перебрался в «Фиорентину». За пять лет в итальянском клубе форвард трижды уходил в аренду, успев поиграть за «РБ Лейпциг», «Эллас Верону» и «Айнтрахт», который в 2018 году выкупил его контракт. В сборную Хорватии Анте вызывается с 2013 года. С национальной командой он стал серебряным призёром чемпионата мира – 2018.
В минувшем сезоне Ребич провёл 28 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 30 июня 2019
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