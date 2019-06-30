Кучаев: Адриано заслуживал удаления, у них с Набабкиным была обоюдная агрессия

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о стычке защитника Кирилла Набабкина с нападающим «Спартака» Луисом Адриано в концовке первого тайма матча 2-го тура Кубка Париматч Премьер (1:3), по итогам которой «армеец» был удалён с поля.



«Удаление немного сломало игру. Но в то же время мы должны уметь играть и вдесятером, такое бывает. Я не видел эпизод, но наши тренеры сказали, что была отмашка. С удалением Набабкина мы полностью согласны, но нужно было удалять и Адриано, это была обоюдная агрессия. В перерыве хотели заменить удалённого игрока и играть 11 на 11, но судья с этим был не согласен», — цитирует Кучаева «Матч».



«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице предсезонного турнира в Австрии. После двух туров в активе красно-белых три очка. Столько же баллов на счету «Ростова», уступающего столичной команде по дополнительным показателям. «Краснодар» (6) занимает первое место. На последней строчке располагается ЦСКА (0).

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