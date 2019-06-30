Кононов объяснил, почему Зе Луиш не сыграл с ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил отсутствие нападающего Зе Луиша в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер с ЦСКА (3:1).
«Зе Луиш? Зачем рисковать, когда есть микротравма, мы относимся к этому серьёзно. Также почувствовал сильный удар Джикия, поэтому и был заменён.
Что касается ситуации с вратарями, вот приехал Романьоли, мы с ним только познакомились. С ним нужно работать, нужно смотреть. Так вышло, что у нас всего два вратаря, вызвали третьего, на сборах посмотрим. Главное, чтобы у нас не было травм, все важные матчи ещё впереди», — цитирует Кононова «Матч».
Ранее сообщалось, что Зе Луиш может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно и продолжить карьеру в «Порту». Интерес к игроку также проявляют клубы из Турции.
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