Макелеле: Лэмпард готов к работе в «Челси»

Бывший футболист «Челси» Клод Макелеле поделился мыслями о возможном назначении на пост главного тренера синих другого экс-игрока команды Фрэнка Лэмпарда, ныне возглавляющего «Дерби Каунти».
«В данный момент ещё ничего не решено. Для меня здорово, что легенды возвращаются в клуб. Уверен, Лэмпард хочет отдать всё на благо «Челси». Поэтому, конечно, я рад, что клуб решил вернуть его. Он готов. Он знает, что необходимо для возвращения команды к успеху. Фрэнк – большой профессионал, он всегда уделяет внимание деталям. Уверен, он станет отличным тренером для «Челси».
Что касается положения команды, она всегда будет на лидирующих позициях. В прошлом сезоне они боролись в Премьер-лиге и выиграли Лигу Европы. Новые возможности придут после изменений в клубе. Уверен, у «Челси» будет ещё множество шансов порадовать болельщиков», — цитирует Макелеле Goal.com.
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