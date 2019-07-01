«Челси» случайно объявил о трансфере Ковачича

Лондонский «Челси» объявил о переходе хавбека мадридского «Реала» Матео Ковачича в своём мобильном приложении, но позже удалил публикацию.

Ранее сообщалось, что «Челси» договорился с испанским клубом о трансфере 25-летнего хорвата, проведшего минувший сезон за английскую команду на правах аренды. Сумма сделки с учётом бонусов должна составить € 50 млн.



Также сообщалось, что хорватом интересуется его бывший клуб «Интер», который возглавил Антонио Конте. Помимо нерадзурри, интерес к футболисту проявляет «Милан».



В составе «аристократов» Ковачич принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2021 года.