«Челси» случайно объявил о трансфере Ковачича
Лондонский «Челси» объявил о переходе хавбека мадридского «Реала» Матео Ковачича в своём мобильном приложении, но позже удалил публикацию.
Ранее сообщалось, что «Челси» договорился с испанским клубом о трансфере 25-летнего хорвата, проведшего минувший сезон за английскую команду на правах аренды. Сумма сделки с учётом бонусов должна составить € 50 млн.
Также сообщалось, что хорватом интересуется его бывший клуб «Интер», который возглавил Антонио Конте. Помимо нерадзурри, интерес к футболисту проявляет «Милан».
В составе «аристократов» Ковачич принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2021 года.
Источник: «Челси» выкупит трансфер Ковачича
- 1 июля 2019
-
07:25
-
06:30
-
06:06
-
05:44
-
03:42
-
02:29
-
01:55
-
01:42
-
00:54
-
00:51
-
00:46
-
00:23
-
00:17
-
00:03
- 30 июня 2019
-
23:52
-
23:37
-
23:32
-
23:23
-
23:13
-
23:10
-
23:05
-
22:50
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:22
-
21:57
-
21:49
-
21:49
-
21:45
-
21:42
-
21:26
-
21:20
-
21:03
-
20:50
Партнерский контент