Puma представила мяч для чемпионата Испании на сезон-2019/20

Немецкая фирма Puma представила мяч, который будет задействован в матчах испанской Примеры в следующем сезоне. Данным футбольным снарядом будут играть в первых четырёх дивизионах национального первенства.



По задумке производителя, 18 панелей, из которых состоит мяч, должны улучшить контроль, а искусственные неровности на поверхности — исключить резкую смену траектории полёта.



Ранее сообщалось, что контракт Примеры с новым техническим спонсором будет рассчитан на пять лет. При этом лига прервала продолжительное сотрудничество с американской фирмой Nike, которая была её техническим спонсором на протяжении последних 23 лет.



В минувшем сезоне первое место в турнирной таблице чемпионата Испании заняла «Барселона». С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».