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Puma представила мяч для чемпионата Испании на сезон-2019/20

Puma представила мяч для чемпионата Испании на сезон-2019/20
Футбол / Испания 0

Немецкая фирма Puma представила мяч, который будет задействован в матчах испанской Примеры в следующем сезоне. Данным футбольным снарядом будут играть в первых четырёх дивизионах национального первенства.

По задумке производителя, 18 панелей, из которых состоит мяч, должны улучшить контроль, а искусственные неровности на поверхности — исключить резкую смену траектории полёта.

Ранее сообщалось, что контракт Примеры с новым техническим спонсором будет рассчитан на пять лет. При этом лига прервала продолжительное сотрудничество с американской фирмой Nike, которая была её техническим спонсором на протяжении последних 23 лет.

В минувшем сезоне первое место в турнирной таблице чемпионата Испании заняла «Барселона». С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

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