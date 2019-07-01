Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков в социальной сети опубликовал ироничный пост, посвящённый его недавнему переходу в грозненский клуб. Хавбек опубликовал картинку с домашним и выездным комплектами формы «Ахмата», сопроводив изображение сообщением: «Скоро, на всех футболистах города Миллерово». Напомним, что Глушаков является уроженцем Миллерово.

Глушаков — о форме «Ахмата»: скоро, на всех футболистах Миллерово

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но ни забитыми мячами, ни результативными передачами не отметился.



До перехода в стан красно-белых российский хавбек защищал цвета иркутской «Звезды», СКА из Ростова-на-Дону, а также столичных «Локомотива» и «Ники».