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Рашфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года

Рашфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт английской команды, новое соглашение с 21-летним английским футболистом рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на один год.

Ранее в СМИ сообщалось, что по условиям нового контракта зарплата англичанина составит £ 200 тыс. в неделю (около € 223 тыс.). Больше всех в «Манчестер Юнайтед» получает форвард Алексис Санчес — еженедельно клуб платит ему по £ 391 тыс. (около € 436 тыс.).

Недавно была информация об интересе к Рашфорду со стороны «Барселоны», «Реала» и «Манчестер Сити». В минувшем сезоне Маркус на клубном уровне забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 47 матчах. Его прежнее соглашение с «красными дьяволами» было рассчитано до 30 июня 2020 года.

Рашфорд будет получать по £ 200 тыс. в неделю по новому контракту с «МЮ»
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