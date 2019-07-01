Рашфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт английской команды, новое соглашение с 21-летним английским футболистом рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на один год.

Ранее в СМИ сообщалось, что по условиям нового контракта зарплата англичанина составит £ 200 тыс. в неделю (около € 223 тыс.). Больше всех в «Манчестер Юнайтед» получает форвард Алексис Санчес — еженедельно клуб платит ему по £ 391 тыс. (около € 436 тыс.).



Недавно была информация об интересе к Рашфорду со стороны «Барселоны», «Реала» и «Манчестер Сити». В минувшем сезоне Маркус на клубном уровне забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 47 матчах. Его прежнее соглашение с «красными дьяволами» было рассчитано до 30 июня 2020 года.