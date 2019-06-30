Рашфорд будет получать по £ 200 тыс. в неделю по новому контракту с «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» готов сделать нападающего Маркуса Рашфорда одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Стороны близки к подписанию нового пятилетнего контракта, по условиям которого зарплата 21-летнего англичанина составит £ 200 тыс. в неделю (около € 223 тыс.), сообщает ESPN FC.
Больше всех в «Манчестер Юнайтед» получает форвард Алексис Санчес, которому клуб еженедельно платит по £ 391 тыс. (около € 436 тыс.).
Ранее сообщалось об интересе к Рашфорду со стороны каталонской «Барселоны», мадридского «Реала» и «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне Маркус на клубном уровне забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 47 матчах. Его действующее соглашение с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2020 года.
Трансферная кампания «МЮ» кипит. Хоть кто-то заметил?
Клуб утомился покупать Санчесов и Погба.
- 30 июня 2019
-
16:43
-
16:26
-
16:17
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:49
-
15:34
-
15:16
-
14:51
-
14:40
-
14:31
-
14:10
-
14:08
-
13:53
-
13:51
-
13:21
-
13:08
-
12:47
-
12:46
-
12:20
-
12:10
-
11:56
-
11:45
-
11:34
-
11:12
-
10:51
-
10:49
-
10:43
-
10:21
-
10:15
-
10:06
-
10:04
-
10:03
Партнерский контент