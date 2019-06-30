Рашфорд будет получать по £ 200 тыс. в неделю по новому контракту с «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» готов сделать нападающего Маркуса Рашфорда одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Стороны близки к подписанию нового пятилетнего контракта, по условиям которого зарплата 21-летнего англичанина составит £ 200 тыс. в неделю (около € 223 тыс.), сообщает ESPN FC.

Больше всех в «Манчестер Юнайтед» получает форвард Алексис Санчес, которому клуб еженедельно платит по £ 391 тыс. (около € 436 тыс.).

Ранее сообщалось об интересе к Рашфорду со стороны каталонской «Барселоны», мадридского «Реала» и «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Маркус на клубном уровне забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 47 матчах. Его действующее соглашение с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2020 года.