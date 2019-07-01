Мурило: Роша позитивно говорил о России, но в его ситуации я бы и сам не остался

Бразильский защитник «Локомотива» Мурило Серкейра поделился мнением о соотечественнике форварде Педро Роше, который перешёл из «Спартака» в «Крузейро» на правах аренды.



«В России знаю «Локомотив», «Зенит», «Спартак» — у вас много хороших команд. Они довольно известны в Бразилии. Знаю, что «Локо» играл в Лиге чемпионов, в одной группе с «Порту», «Шальке-04» и «Галатасараем». Также у меня есть несколько друзей, которые играли в Российской Премьер-Лиге. Педро Роша, Витиньо… С ними мы тоже говорили о России.



Нет-нет, не подумайте, Роша отзывался только в позитивном ключе — так же как и Витиньо. Ничего плохого от них не услышал. Единственное, что он мне сказал, — что у вас очень хорошая страна с конкурентной лигой. Но на месте Педро Роши я бы и сам не остался в команде — место на скамейке запасных меня точно бы не устроило», — сказал Мурило в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.