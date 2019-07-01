«Реал» объявил о переходе Ковачича в «Челси»

Мадриский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Матео Ковачича в лондонский «Челси». 25-летний хорватский футболист подписал с лондонским клубом контракт, рассчитанный на пять лет.



«Клуб хочет поблагодарить Ковачича за годы работы, за самоотверженность, профессионализм и образцовое поведение. Желаем удачи на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении пресс-служба «Реала».

В составе «аристократов» Ковачич принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. До подписания контракта с мадридским «Реалом» четыре года назад Ковачич выступал в миланском «Интере», а до этого хорват играл за загребское «Динамо».