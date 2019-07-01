«Монако» заключил контракт с Мартиншем до 2024 года

«Монако» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Атлетико» Желсона Мартинша. Португальский игрок, выступавший на правах аренды в составе «монегасков» в минувшем сезоне, заключил контракт с «Монако» до июня 2024 года.



Мартинш является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Минувшим летом после скандала в клубе игрок вместе с несколькими партнёрами разорвал контракт и покинул команду на правах свободного агента, после чего заключил соглашение с мадридским «Атлетико».



В минувшем сезоне Мартинш принял участие в 16 матчах французской Лиги 1, записал на свой счёт 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Также 24-летний футболист играет за национальную команду Португалии с 2016 года.