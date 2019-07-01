«Чемпионат» открыл фотовыставку, посвящённую ЧМ-2018, в саду «Эрмитаж»

Спортивный портал «Чемпионат» открыл выставку работ фотокорреспондентов сайта, посвящённую прошедшему в 2018 году в России чемпионату мира по футболу. 19 самых ярких фотографий украсили стенды одной из аллей в московском саду «Эрмитаж».
Проект получил название «Лучший чемпионат в мире». По мнению официальных лиц, журналистов и других многочисленных гостей нашей страны, год назад Россия провела выдающийся футбольный турнир. Объективы камер корреспондентов «Чемпионата» запечатлели не только футболистов и эмоции трибун, но и атмосферу праздника на улицах. Каждый момент на фото уже стал частью истории.
На выставке представлены работы Александра Сафонова, Алёны Сахаровой, Дмитрия Голубовича и Артёма Гусева. Экспозиция доступна всем гостям парка с 1 по 14 июля.
- 1 июля 2019
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