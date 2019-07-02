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Жители Петербурга недовольны звуками, которыми бакланов отпугивают от стадиона

Жители Петербурга недовольны звуками, которыми бакланов отпугивают от стадиона
Футбол / РПЛ 0

Жители Приморского проспекта Санкт-Петербурга пожаловались на систему отпугивания бакланов, которую применяют на «Газпром Арене», сообщает «Фонтанка».

«Я подумала, что собаку раздавили. Настолько жутким и непривычным был шум с улицы. Дети не могут уснуть или, наоборот, просыпаются и постоянно спрашивают, почему птичкам так худо. А на Яхтенном мосту и вовсе невозможно находиться. Ощущение, будто бакланов на стадионе режут», — сказала жительница Петербурга Анастасия.

В пресс-службе «Зенита» подтвердили информацию о том, что система защиты от птиц запущена.

«После того как система отпугивания птиц была введена в действие, первые дни она работала в тестовом режиме, и стали поступать жалобы из-за неприятных шумов.

Стадион оперативно отреагировал на просьбы жителей – сейчас определяем оптимальный уровень шума, ждём реакции, и, конечно, будем учитывать мнение граждан.

Подобные системы широко распространены в современном мире – их использование необходимо там, где присутствие птиц нежелательно или недопустимо (стадионы, аэродромы, поля и.т.д)», – заявили в клубе.

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