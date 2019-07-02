Дубль Мане помог Сенегалу разгромить Кению в матче Кубка африканских наций
В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Сенегала разгромила национальную команду Кении со счётом 3:0. Встреча состоялась в Каире на стадионе «30 июня».
Счёт был открыт на 63-й минуте. Автором гола стал Исмаила Сарр, которому ассистировал Ламин Гассама. На 71-й минуте преимущество сенегальцев увеличил Садио Мане с паса Гассама. Ещё через несколько минут Мане установил окончательный счёт, реализовав пенальти.
В другом матче группы сборная Алжира разгромила национальную команду Танзании со счётом 3:0. Победу алжирцам принесли дубль Адама Уна и гол Ислама Слимани.
Алжир, набрав 9 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице группы С. Сенегал (6) — на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф.
Кубок африканских наций. Группа C. 3-й тур
01 июля 2019, понедельник. 22:00 МСК
Кения
0 : 3
Сенегал
0:1 – Сарр – 63, 0:2 – Мане – 71, 0:3 – Мане – 78 (пен)
Удаления: Отьено, 76 – нет
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