Дубль Мане помог Сенегалу разгромить Кению в матче Кубка африканских наций

В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Сенегала разгромила национальную команду Кении со счётом 3:0. Встреча состоялась в Каире на стадионе «30 июня».

Счёт был открыт на 63-й минуте. Автором гола стал Исмаила Сарр, которому ассистировал Ламин Гассама. На 71-й минуте преимущество сенегальцев увеличил Садио Мане с паса Гассама. Ещё через несколько минут Мане установил окончательный счёт, реализовав пенальти.

В другом матче группы сборная Алжира разгромила национальную команду Танзании со счётом 3:0. Победу алжирцам принесли дубль Адама Уна и гол Ислама Слимани.

Алжир, набрав 9 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице группы С. Сенегал (6) — на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф.