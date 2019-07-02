Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Мане помог Сенегалу разгромить Кению в матче Кубка африканских наций

Дубль Мане помог Сенегалу разгромить Кению в матче Кубка африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Сенегала разгромила национальную команду Кении со счётом 3:0. Встреча состоялась в Каире на стадионе «30 июня».

Счёт был открыт на 63-й минуте. Автором гола стал Исмаила Сарр, которому ассистировал Ламин Гассама. На 71-й минуте преимущество сенегальцев увеличил Садио Мане с паса Гассама. Ещё через несколько минут Мане установил окончательный счёт, реализовав пенальти.

В другом матче группы сборная Алжира разгромила национальную команду Танзании со счётом 3:0. Победу алжирцам принесли дубль Адама Уна и гол Ислама Слимани.

Алжир, набрав 9 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице группы С. Сенегал (6) — на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф.

Кубок африканских наций. Группа C. 3-й тур
01 июля 2019, понедельник. 22:00 МСК
Кения
0 : 3
Сенегал
0:1 – Сарр – 63, 0:2 – Мане – 71, 0:3 – Мане – 78 (пен)
Удаления: Отьено, 76 – нет
Кубок африканских наций. Группа C. 3-й тур
01 июля 2019, понедельник. 22:00 МСК
Танзания
0 : 3
Алжир
0:1 – Слимани – 34, 0:2 – Уна – 39, 0:3 – Уна – 45+1
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент