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«Лион» хочет продать Фекира не менее чем за € 30 млн

«Лион» хочет продать Фекира не менее чем за € 30 млн
Футбол / Франция 0

Французский «Лион» рассчитывает получить от возможной продажи основного полузащитника команды Набиля Фекира не менее € 30 млн, сообщает Get French Football News.

У «Лиона» пока нет конкретных предложений по трансферу капитана команды, но к нему есть интерес у двух европейских клубов.

Ранее сообщалось, что 25-летним футболистом интересуется итальянский «Милан».

В минувшем сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В его активе 9 мячей и 7 результативных передач. В Лиге чемпионов 25-летний форвард забил 3 мяча и отдал 2 голевых паса в 6 встречах.

Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в «Ливерпуль», но в последний момент сделка сорвалась. По информации СМИ, английский клуб снова рассматривает вариант трансфера игрока сборной Франции.

«Милан» сделал трансферный запрос «Лиону» по Фекиру
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