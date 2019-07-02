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Тите: Аргентина — это не только набор индивидуальностей

Тите: Аргентина — это не только набор индивидуальностей
Футбол / Южная Америка 0

Наставник национальной команды Бразилии Тите поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка Америки-2019 со сборной Аргентины.

«Аргентина — это не только набор индивидуальностей. Они сильно выросли как команда. А коллектив усиливает индивидуальные качества. Месси невозможно остановить. Мы можем лишь уменьшить его влияние на поле и попытаться нейтрализовать», — цитирует Тите Goal.

За выход в финал Кубка Америки-2019 сборная Бразилия сыграет с национальной командой Аргентины. Игра состоится на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» в Белу-Оризонти 3 июля, 03:30 мск. В другом полуфинальном матче сборная Чили сыграет с Перу в ночь с 3 на 4 июля в Порту-Аллегри, 03:30 мск.

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