Скалони: игроки хотят выиграть Кубок Америки ради Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что игроки национальной команды хотят выиграть Кубок Америки-2019 ради Лионеля Месси, которому не хватает трофея со сборной, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола.

«Игроки любят Месси так сильно, что иногда говорят, что хотят выиграть турнир только для него. Лучшему игроку в истории футбола не хватает трофея со своей сборной», – приводит слова Скалони ESPN.

Аргентина обыграла Венесуэлу в четвертьфинальном матче Кубка Америки-2019 со счётом 2:0 и поборется за выход в финал с национальной командой Бразилии. Игра состоится на стадионе «Минейрао» 3 июля, 03:30 мск. В другом полуфинальном матче сборная Чили сыграет с Перу в ночь с 3 на 4 июля.