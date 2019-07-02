Скалони: игроки хотят выиграть Кубок Америки ради Месси
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что игроки национальной команды хотят выиграть Кубок Америки-2019 ради Лионеля Месси, которому не хватает трофея со сборной, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола.
«Игроки любят Месси так сильно, что иногда говорят, что хотят выиграть турнир только для него. Лучшему игроку в истории футбола не хватает трофея со своей сборной», – приводит слова Скалони ESPN.
Аргентина обыграла Венесуэлу в четвертьфинальном матче Кубка Америки-2019 со счётом 2:0 и поборется за выход в финал с национальной командой Бразилии. Игра состоится на стадионе «Минейрао» 3 июля, 03:30 мск. В другом полуфинальном матче сборная Чили сыграет с Перу в ночь с 3 на 4 июля.
Месси: это не лучший Кубок Америки для меня
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