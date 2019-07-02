Варга: переговоров с «Лацио» и «Валенсией» по Чалову не вели

Шандор Варга, представитель агентства, которое ведёт дела нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал информацию СМИ, согласно которой форвардом интересуются «Лацио» и «Валенсия».



«Чалов — лучший бомбардир РПЛ. Многие клубы им интересуются и следят за ним. Но конкретных переговоров с „Валенсией“ и „Лацио“ мы не ведём. Сначала переговоры должны начаться между двумя клубами, а из ЦСКА к нам не обращались.



Что касается того, останется ли Фёдор в ЦСКА летом, никогда не говори «никогда». Он в хорошем клубе с качественным менеджментом и хорошим тренером. Чалов ещё не перерос РПЛ, спешить не надо. Но когда мы устраивали трансфер Аршавина, трансферные окна везде закрылись, но мы успели. Всё может произойти. Но для нас важно, чтобы Чалов ушёл именно туда, где будут наилучшие условия для его карьерного роста», — сказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чаловым интересуются «Лацио» и «Валенсия»