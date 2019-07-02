Хабиб рассказал о видео с фанатом «Барсы», которого убедил сказать «Хала Мадрид»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, что юный болельщик «Барселоны», которого он убедил сказать «Хала Мадрид», является сыном его друга.

«Это нашего близкого друга сын. Это не просто там человек пришёл, я его знать не знаю. Это наш близкий парнишка. Так что у нас всегда споры: „Барселона“ — «Реал», «Барселона» — «Реал», — сказал Нурмагомедов в интервью телеканалу «Россия 24».

На видео мальчик, который является болельщиком «Барселоны», попросил чемпиона UFC о совместном фото. Российский боец ему отказал, но, улыбаясь, ответил, что выполнит его просьбу, если тот скажет «Хала Мадрид». В конечном итоге юный болельщик согласился и сказал нужную фразу. Хабиб выполнил своё обещание и сфотографировался с мальчиком.