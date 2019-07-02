«Динамо» объявило о подписании Шейдаева

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании форварда «Крыльев Советов» Рамиля Шейдаева.

«23-летний нападающий Рамиль Шейдаев подписал сегодня контракт с московским «Динамо». В прошедшем сезоне Рамиль выступал за самарские «Крылья Советов», контракт с которыми у него закончился. Таким образом, Шейдаев переходит в «Динамо» на правах свободного агента и становится шестым новичком летней трансферной кампании бело-голубых. Срок соглашения Рамиля с бело-голубыми составляет один год», — сказано в заявлении столичного клуба.

В минувшем сезоне на клубном уровне Шейдаев принял участие в 20 матчах. На счету футболиста 4 забитых мяча и 1 результативная передача. В «Крылья Советов» форвард перешёл летом прошлого года на правах свободного агента из «Трабзонспора».