«Лестер» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Магуайра за € 78 млн
«Манчестер Юнайтед» вновь не сумел договориться по трансферу защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, утверждает Sky Sports.
По данным источника, манкунианцы предлагали за футболиста € 78 млн, но получили отказ. В «Лестер Сити» полагают, что Магуайр должен стоить гораздо дороже защитника Аарона Ван-Биссаки, который перешёл в «МЮ» за € 55 млн.
Ранее сообщалось, что «Лестер Сити» хочет получить за Магуайра € 101 млн, а также € 12 млн в виде бонусов.
Магуайр перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити». Сумма трансфера составила € 13,7 млн. В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых забил три гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
Ван-Биссака — в тройке самых дорогих английских игроков в истории
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