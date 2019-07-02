Шейдаев: моя персональная цель в «Динамо» — это ворота соперника

Нападающий Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от перехода в московское «Динамо».
«Я очень рад переходу сюда. Хочу помочь легендарному клубу занять как можно более высокое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и попасть в еврокубки. Переговоры были недолгими, я всё обдумал, поговорил с родителями, с семьёй, и вот я здесь. Общался и с главным тренером – самые приятные впечатления. Ставлю ли я перед собой какие-либо персональные цели? У нападающего цель — это ворота соперника. Своей игрой через голы и результативные передачи буду стремиться помочь «Динамо»!» — приводит слова Шейдаева пресс-служба «Динамо».
В минувшем сезоне на клубном уровне Шейдаев принял участие в 20 матчах. На счету футболиста 4 забитых мяча и 1 результативная передача. В «Крылья Советов» форвард перешёл летом прошлого года на правах свободного агента из «Трабзонспора».
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