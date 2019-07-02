Жиго: не жалею, что не перешёл в «Краснодар». Я в самом популярном клубе России

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго сообщил, что он не жалеет о несостоявшемся переходе в «Краснодар».

«Не жалею, что не перешёл в „Краснодар“. Мне незачем жалеть, потому что я играю в самом популярном российском клубе. И хочу что-нибудь выиграть со «Спартаком», — приводит слова Жиго „Российская газета“.

Летом 2018 года «Краснодар» активно интересовался Жиго, но француз перешёл в «Спартак». Сумма трансфера составила € 8 млн. 25-летний француз удачно начал выступления за «Спартак», забив гол в первом же матче в Российской Премьер-Лиге с «Оренбургом» (1:0). Спустя несколько недель футболист получил тяжёлую травму колена и выбыл из строя на длительный срок. В минувшем сезоне он провёл всего 9 матчей в РПЛ.