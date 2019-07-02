«Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнёрами РФС

«Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнёрами Российского футбольного союза (РФС), сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.



По информации источника, о соглашении будет объявлено во время заседания попечительского совета организации, который состоится завтра, 3 июля. «Газпромбанк» станет официальным банком Российского футбольного союза, а РЖД выделит средства на развитие детско-юношеского футбола. Детали партнёрских соглашений пока не разглашаются.



Напомним, в апреле текущего года РФС подписал новое соглашение о сотрудничестве с компанией «Новатэк». Соглашение было подписано на срок до 2021 года. «Новатэк» был генеральным партнёром Российского футбольного союза с 2015 по 2018 год.

«Новатэк» и РФС заключили соглашение о сотрудничестве