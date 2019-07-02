«Оренбург» в контрольном матче обыграл чемпиона Дании

«Оренбург» в контрольном матче обыграл «Копенгаген» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.
Счёт был открыт на 42-й минуте. Автором гола стал полузащитник Даниэль Мишкич. В начале второй половины встречи преимущество оренбургского клуба увеличил Рикарду Алвеш.
«Оренбург» — «Копенгаген» — 2:0 (1:0)
Голы: Мишкич (42), Алвеш (50)
«Оренбург»: Руденко, Сиваков, Шахов, Козлов, Терехов, Малых, Афонин (Болотов, 84), Мишкич (Кулишев, 72), Маляров (Аюпов, 60), Алвеш (Бидловский, 80), Деспотович (Галаджан, 88)
В минувшем сезоне «Оренбург» занял седьмое место в Российской Премьер-Лиге, «Копенгаген» стал чемпионом Дании.
В новом сезоне «Оренбург» стартует в РПЛ выездным матчем с «Ростовом». Встреча состоится 13 июля.
- 2 июля 2019
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