«Оренбург» в контрольном матче обыграл чемпиона Дании

«Оренбург» в контрольном матче обыграл «Копенгаген» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.

Счёт был открыт на 42-й минуте. Автором гола стал полузащитник Даниэль Мишкич. В начале второй половины встречи преимущество оренбургского клуба увеличил Рикарду Алвеш.

«Оренбург» — «Копенгаген» — 2:0 (1:0)

Голы: Мишкич (42), Алвеш (50)

«Оренбург»: Руденко, Сиваков, Шахов, Козлов, Терехов, Малых, Афонин (Болотов, 84), Мишкич (Кулишев, 72), Маляров (Аюпов, 60), Алвеш (Бидловский, 80), Деспотович (Галаджан, 88)

В минувшем сезоне «Оренбург» занял седьмое место в Российской Премьер-Лиге, «Копенгаген» стал чемпионом Дании.

В новом сезоне «Оренбург» стартует в РПЛ выездным матчем с «Ростовом». Встреча состоится 13 июля.