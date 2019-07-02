Кроос: в Испании на одной неделе ты можешь быть героем, а на следующей — идиотом
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о своём отношении к критике.
«Иногда из-за обилия критики и комментариев возникает ощущение, что очень многое зависит от футбола. В Испании проблема критики стоит ещё более остро: на одной неделе ты можешь быть настоящим героем, а на следующей — круглым идиотом. Но я смотрю на жизнь с реалистической точки зрения и не впадаю в крайности. Именно поэтому, думаю, у меня получилось добиться успеха в профессии», — приводит слова Крооса Marca.
Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В составе «сливочных» он завоевал 12 трофеев, среди которых три Лиги чемпионов подряд, титул чемпиона Испании, Суперкубок страны, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.
Вышел трейлер фильма о Кроосе
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