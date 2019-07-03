Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что бело-голубые могли занять 5-6 место в минувшем сезоне.

«Давайте я отвечу, а потом эту тему раз и навсегда закроем. Да, мне стало гораздо легче работать, когда Широков покинул клуб. Я читал его последнее интервью вашему изданию. Дай бог ему здоровья. Отличное мнение у него.



Пусть Роман потренирует. Думаю, у него это должно очень хорошо получиться, такой специалист не должен остаться без работы. Потренирует, поруководит – а потом и сравним результаты», — сказал Хохлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на 12-м месте.