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Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты

Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что бело-голубые могли занять 5-6 место в минувшем сезоне.

«Давайте я отвечу, а потом эту тему раз и навсегда закроем. Да, мне стало гораздо легче работать, когда Широков покинул клуб. Я читал его последнее интервью вашему изданию. Дай бог ему здоровья. Отличное мнение у него.

Пусть Роман потренирует. Думаю, у него это должно очень хорошо получиться, такой специалист не должен остаться без работы. Потренирует, поруководит – а потом и сравним результаты», — сказал Хохлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на 12-м месте.

«В атаке хочу играть, как Клопп и Гвардиола. В обороне – как Симеоне и Конте»
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов – о строительстве новой команды, критике Широкова и невозможности трансфера Глушакова.
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